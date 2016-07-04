В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО
08:20, 04 липня 2016Новини регіонів
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В Одесу 1 липня доставили 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців - у важкому стані.
«Зустріли борт! 15 хлопців... 5 важких ...», - написав Танцюра.
У Одесу бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.
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