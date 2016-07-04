В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців - у важкому стані.

«Зустріли борт! 15 хлопців... 5 важких ...», - написав Танцюра.

У Одесу бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.