В Одесу доставили 15 бійців, поранених в зоні АТО

08:20, 04 липня 2016
Новини регіонів
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В Одесу 1 липня доставили 15 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.

УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Facebook повідомив волонтер Андрій Танцюра. За його словами, п'ятеро бійців - у важкому стані.

«Зустріли борт! 15 хлопців... 5 важких ...», - написав Танцюра.

У Одесу бійці доставлені літаком, з аеродрому машинами швидкої допомоги їх доставлять у Військово-медичний клінічний центр Південного регіону.

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