На Житомирщині через укус гадюки госпіталізовано 16-річного юнака.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

Нещасний випадок стався 1 липня в Андрушівському районі Житомирщини. Юнака вкусила гадюка під час збирання лісових ягід.

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На даний час він перебуває в Андрушівській районній центральній лікарні. Стан постраждалого стабільний. Медики надають хлопцеві необхідну допомогу.