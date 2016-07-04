На Житомирщині через укус гадюки госпіталізовано 16-річного юнака
09:34, 04 липня 2016Новини регіонів
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На Житомирщині через укус гадюки госпіталізовано 16-річного юнака.
На Житомирщині через укус гадюки госпіталізовано 16-річного юнака / Фото: УНІАН
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації.
Нещасний випадок стався 1 липня в Андрушівському районі Житомирщини. Юнака вкусила гадюка під час збирання лісових ягід.
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На даний час він перебуває в Андрушівській районній центральній лікарні. Стан постраждалого стабільний. Медики надають хлопцеві необхідну допомогу.
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