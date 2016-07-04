На Львівщині під час тренування помер 15-річний спортсмен.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, до Буського відділення поліції 2 липня від медиків районної лікарні надійшло повідомлення, що під час надання медичної допомоги помер 15-річний житель міста Київ, який перебував у місті Буськ в складі однієї зі спортивних команд, що готувалася до виїзду за кордон для участі в міжнародних змаганнях.

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Правоохоронці встановили, що 2 червня, близько 07:00, під час тренування на території Буського спорткомплексу, підліток поскаржився на перевтому і раптово втратив свідомість. Його було доставлено в лікарні де під час надання медичної допомоги неповнолітній помер не приходячи до тями.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (убивство).

Призначено ряд експертиз, проводяться заходи зі встановлення причин смерті підлітка-спортсмена.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підліток був членом юнацької збірної України з настільного тенісу, учасники якої перебувають на тренуваннях в місті Буськ, а в подальшому команда слідує в Хорватію для участі в чемпіонаті Європи.