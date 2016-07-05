Україна готова забрати з окупованої Луганщини важкохворих дітей

Україна готова евакуювати з тимчасово окупованої частини Луганської області інтернати для лежачих важкохворих дітей.

Про це повідомила представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожУкраїна вимагає у Росії надати інформацію про незаконно вивезених з Донбасу дітей«Ми готові евакуювати дитячі будинки для тяжкохворих, лежачих дітей з Луганської області, залучити до цієї роботи Міжнародний Червоний Хрест, була б тільки згода іншої сторони», - заявила вона.

Читайте такожШтаб Ахметова проводить реабілітацію поранених дітей Донбасу. Як подати заявку?«Домовилися (під час засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи сьогодні в Мінську – УНІАН), що проблематика захисту прав дитини буде підніматися на одній з найближчих зустрічей гуманітарної групи, щоб вийти на рішення, а не тільки в черговий раз озвучувати стурбованість», - зазначила Геращенко.