Львівщина: чоловіка госпіталізували до реанімації через укус змії

09:51, 05 липня 2016
Новини регіонів
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У Львівській області чоловіка внаслідок укусу змії госпіталізовано до реанімації.

Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 липня до реанімаційного відділення Самбірської районної лікарні було госпіталізовано 40-річного місцевого мешканця. Його під час робіт у полі в праву стопу вкусила змія.

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Стан потерпілого медики оцінюють як середньої важкості.

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