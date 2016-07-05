Львівщина: чоловіка госпіталізували до реанімації через укус змії
09:51, 05 липня 2016Новини регіонів
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У Львівській області чоловіка внаслідок укусу змії госпіталізовано до реанімації.
Пацієнт у середньому стані тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 липня до реанімаційного відділення Самбірської районної лікарні було госпіталізовано 40-річного місцевого мешканця. Його під час робіт у полі в праву стопу вкусила змія.
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Стан потерпілого медики оцінюють як середньої важкості.
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