Львівщина: чоловіка госпіталізували до реанімації через укус змії

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 4 липня до реанімаційного відділення Самбірської районної лікарні було госпіталізовано 40-річного місцевого мешканця. Його під час робіт у полі в праву стопу вкусила змія.

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Стан потерпілого медики оцінюють як середньої важкості.