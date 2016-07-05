В Одесі перевіряють родинний зв'язок жінки, яка називає себе матір'ю побитої дитини

В Одесі поліція перевіряє родинний зв'язок жінки, яка називає себе матір'ю малолітньої побитого дитини, залишеної в дитячому будинку 16 червня.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, співробітниками Київського відділу поліції встановлено особу жінки, яка стверджує, що є мамою хлопчика. Це - 23-річна жителька Житомирської області. Вона розповіла, що дитину звуть Артем, йому 2 роки і 4 місяці, а народився він нібито в Миколаєві.

«За словами жінки, останнім часом вона і син нібито проживали у родині її співмешканця в Одеській області. Після конфлікту з цим чоловіком вона пішла з дому і, нібито залишившись без засобів до існування, «на час» віддала дитину до дитячого будинку, вважаючи, що без яких-небудь труднощів поверне її назад», - сказали в главку.

У поліції зазначили, що після отримання та перевірки документів, що підтверджують особу та родинний зв'язок дитини з жінкою, яка заявила на неї права, відповідними службами буде ухвалюватися рішення про місце перебування хлопчика.

Як уточнили УНІАН у Київському відділі поліції, на даний час проводяться відповідні слідчі дії, зокрема, за ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) КК України.

За словами директора Будинку дитини №1, в якому зараз перебуває хлопчик, Валентини Карташової, жінка прийшла до дитбудинку і вимагала, щоб їй віддали хлопчика.

Читайте такожВ Одесі знайшли 3-річного малюка, якого тривалий час катували«Вона назвала дату народження дитини, згідно з якою йому два роки. Насправді, за даними експертної оцінки, винесеної в п'ятницю, хлопчику – 3-3,5 року», - сказала директор закладу. Коли жінка прийшла до дитбудинку з вимогою повернути дитину, її замкнули в кабінеті і викликали поліцію.

Як підкреслила Карташова, встановлення родинного зв’язку відбувається виключно через медичну експертизу. «Дитина може бути передана тільки за рішенням суду...», - акцентувала директор дитбудинку.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня в Одесі дві невідомі жінки залишили без будь-яких пояснень у дитбудинку малолітнього хлопчика, на тілі якого були сліди побоїв.