У Києві стартував черговий етап світового велотуру "Україна та світ без сиріт"

Велокоманда вихованців прийомних сімей, усиновителів та випускників інтернатів сьогодні стартувала з центру Києва у черговий етап світового туру «Україна та світ без сиріт».

На прес-конференції в УНІАН, присвяченій цьому заходу, ініціатор велотуру та засновник БФ «Пілігрим», священник, який є усиновлювачем 32 дітей-сиріт, та водночас нині капелан Української армії Генадій Мохненко повідомив, що черговий етап охопить 10 країн і триватиме близько 2 місяців.

Читайте такожФонд Ахметова активізує роботу у боротьбі з сирітством Як наголошувалось, ініціатива велотуру «Україна та світ без сиріт» була започаткована у 2011 році Альянсом «Україна без сиріт» (всеукраїнський рух небайдужих людей та організацій, які працюють над вирішенням проблеми сирітства в Україні). Його мета - популяризувати усиновлення та допомогти знедоленим дітям. Учасники велотуру хочуть привернути увагу до жахливих буднів інтернатів, розповісти про те, що відбувається з вихованцями в таких закладах, як вони там живуть.

За інформацією Мохненка, наймолодшому учаснику сьогоднішньої команди 8 років. Загалом у команді 25 велосипедистів, більшість з них брали участь у попередніх етапах, які відбулися до початку бойових дій на сході нашої країни. Було подолано близько 15 тис. км територією України та Росії. Через агресію Росії тур було призупинено, а зараз він буде продовжений Європою.

Читайте такожВ Україні - понад 73 тисячі дітей-сиріт Передбачено проїхати 5 тис. км, маршрут проляже через Київську, Житомирську, Рівненську, Волинську та Львівську області, а далі – ще через 9 країн Європи.

«1 вересня цей етап завершується, бо окремим учасникам команди треба буде йти на навчання до школи. На півночі Німеччини фінішуємо», - зазначив ініціатор велотуру.

Завершальний етап навколосвітнього туру передбачається провести наступного літа.

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба подякував організаторам за таку ініціативу. За його інформацією, сьогодні в інтернатах України живуть 93 тис. дітей, які фактично не мають сім’ї та позбавлені будь-яких шансів на повноцінне майбутнє.

На прес-конференції озвучувалось, що кожні 3 дні в інтернаті помирає одна дитина - в самотності і без близьких людей, в результаті хвороби чи нещасного випадку. Європейські країни назавжди відмовилися від інтернатної системи виховання, тим самим врятувавши цілі покоління. Наразі для України, яка на шляху інтеграції до Європейського союзу, пріоритетним завданням є забезпечити реалізацію прав та свобод дітей, наблизити їх життя до європейських стандартів.

Читайте також8 тисяч українських дітей знайшли нові сім'ї завдяки порталу "Сирітству - ні!"За словами віце-президента Альянсу «Україна без сиріт», що є організатором велотуру, Олега Шелашського, в інтернатних закладах діти, яких віддали туди живі батьки, не отримують тих соціальних навичок, які потрібні кожній людині для життя в соціумі. До того ж, після виходу з інтернату, дитина не знаходить місця в сім’ї, адже родинні стосунки вже розірвано.

«На фінансування інтернатів держава витрачає колосальні кошти, а краще було б їх направити на підтримку родини, забезпечити дитину необхідними послугами в межах громади та зробити все, щоб ця дитина залишилась в сім’ї», - додав він.