Чверть жителів Донецької області відчувають брак медикаментів – дослідження

Чверть жителів Донецької області відчувають брак медикаментів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося у ході презентації «Дослідження соціального самопочуття та потреб населення Донецької області», ініційованого Гуманітарним штабом Ріната Ахметова.

«Хоча ситуація з ліками, продуктами харчування і побутовими товарами в Донецькій області порівняно, наприклад, з вереснем покращилася, тим не менш, чверть жителів Донецької області відчувають нестачу медикаментів, кожен п'ятий – продуктів харчування, а 13% відчуває дефіцит основних непродовольчих товарів», - зазначив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимир Паніотто.

За його словами, найбільше не вистачає ліків для лікування серцево-судинних захворювань, препаратів, що нормалізують артеріальний тиск.

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Дослідження було проведене на замовлення Гуманітарного штабу Ріната Ахметова з 29 травня по 12 червня 2016 року. У проекті оцінювалися потреби гуманітарної допомоги жителів Донецької області. Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) методом телефонного інтерв'ю за допомогою комп'ютера (CATI). Опитування проводилося як стаціонарними, так і мобільними телефонами.

Величина вибірки: 2110 респондентів у віці старше 18 років зі 100 населених пунктів (міських і сільських) Донецької області, як на підконтрольній, так і не непідконтрольній території.

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