У Львові після святкування хрестин з отруєнням госпіталізовано 12 осіб

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, 6 липня о 9:30 зафіксовано групове захворювання із проявами гострої кишкової інфекції. З’ясувалося, що постраждалі 4 липня були на святкуванні хрестин новонародженої дитини в кафе “Імперія” у місті Львові на вул. Торф‘яній.

«Станом на 19:00 6 липня, в інфекційне відділення лікарні госпіталізовано 12 осіб, із них одна дитина. Госпіталізовані пацієнти перебувають в стані середньої важкості. Постраждалим проводиться повний комплекс лікувально-діагностичних заходів», - йдеться у повідомленні.

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У вогнищі інфекції проводиться епідеміологічне розслідування. Причина можливого отруєння з'ясовується.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань,- карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років).