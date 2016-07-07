У Рівному через пожежу в стоматологічній поліклініці евакуювали пацієнтів

10:18, 07 липня 2016
Новини регіонів
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У Рівному через пожежу в обласній стоматологічній поліклініці на вулиці Поштовій у центрі міста, яка виникла 6 липня ввечері, проведено евакуацію пацієнтів.

Фото УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління ДСНС України в Рівненській області, для гасіння пожежі було задіяно 6 пожежних автоцистерн та 24 рятувальника.

Під час пожежі було проведено евакуацію з приміщення 55-х пацієнтів. Ніхто з людей не постраждав.

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Вогонь знищив медичне обладнання, меблі, господарчий інвентар та оздоблення приміщення зуботехнічної лабораторії-паяльні на другому поверсі.

Причина та збитки від пожежі встановлюються.

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