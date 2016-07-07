Львівщина: легковик в’їхав у жіночу консультацію, загинула вагітна

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 7 липня о 05:44 на телефон «101» надійшло повідомлення, що у місті Золочів по вулиці Шухевича, 17 водій легкового автомобіля BYD врізався у будівлю жіночої консультації.

Внаслідок ДТП три особи загинуло на місці події: водій та два пасажири легковика, серед яких вагітна жінка.

Читайте такожУ Харкові "швидка" з пацієнтами потрапила у ДТП

Для надання допомоги на місце події залучались рятувальники, які за допомогою механізованого інструменту провели роботи по деблокуванню тіл загиблих з автомобіля.

Обставини події встановлюють правоохоронці.