Львівщина: легковик в’їхав у жіночу консультацію, загинула вагітна
11:50, 07 липня 2016Новини регіонів
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У райцентрі Золочів Львівської області легковий автомобіль BYD в’їхав у будівлю жіночої консультації, на місці загинуло троє осіб, серед яких вагітна жінка.
Обставини події встановлюють правоохоронці / УНІАН
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління ДСНС у Львівській області, 7 липня о 05:44 на телефон «101» надійшло повідомлення, що у місті Золочів по вулиці Шухевича, 17 водій легкового автомобіля BYD врізався у будівлю жіночої консультації.
Внаслідок ДТП три особи загинуло на місці події: водій та два пасажири легковика, серед яких вагітна жінка.
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Для надання допомоги на місце події залучались рятувальники, які за допомогою механізованого інструменту провели роботи по деблокуванню тіл загиблих з автомобіля.
Обставини події встановлюють правоохоронці.
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