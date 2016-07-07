Перевищення шкідливих речовин у питній воді в Києві не виявили

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час доповіді щодо надзвичайної ситуації на річці Остер заявив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Київської міської держадміністрації Роман Ткачук.

«Аналізуючи ситуацію, можна стверджувати, що явище має природнє походження. Після тривалих дощів відбулося підвищення рівня води в річці Остер та підтоплення берегів. Внаслідок цього у русло річки потрапила велика кількість продуктів ерозії, загниваючих рослинних решток та води з оточуючих боліт. Також вплинуло значне підвищення температури повітря, що призвело зниження вмісту кисня до критичних показників», - розповів він.

Читайте такожВ Ізмаїлі 93% пацієнтів з кишковою інфекцією вживали сиру питну води - СЕС

За словами Ткачука, погіршення показників води викликало мор риби. «Що стосується безпеки Києва. З самого початку цієї події водоканал та управління екології проводили постійний контроль за станом води, провели контроль води на Дніпровському та Деснянському водозаборах. Ніяких перевищень хімічних речовин та зміни якості води не було виявлено. І надалі продовжується контроль за станом води», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, на Чернігівщині упродовж 1-3 липня в р. Остер (притока Десни) поблизу с. Гламазди Берлозівської сільської ради Козелецького району спостерігалися випадки загибелі риби. У Держекоінспекції в області загибель риби пояснили природними процесами, що спричинені значними зливами з подальшим підвищенням температури, що викликало у річці процеси гниття та нестачу кисню. За фактом загибелі риби у притоці Десни відкрито кримінальне провадження.