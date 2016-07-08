Київ приєднається до проекту USAID щодо боротьби з туберкульозом

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час зустрічі з керівником проекту Картлосом Канкадзе, повідомляє прес-служба КМДА.

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«Сьогодні Україна посідає третє місце в Європі з тягарем поєднаної інфекції ТБ/ВІЛ. Особливо актуальним питання туберкульозу стало через конфліктну ситуацію на сході України, масове переміщення населення з територій військових дій та збільшення соціально-економічної напруги», – сказав Поворозник.

За його словами, мета проекту USAID - поліпшення стану здоров’я українців шляхом удосконалення якості послуг з діагностики, ведення випадку та профілактики туберкульозу, включно з випадками стійкого до протитуберкульозних препаратів та ВІЛ-асоційованого туберкульозу.

«Наразі, працюючи як на національному, так і на регіональному рівні, проект впроваджує успішні відтворювані моделі протидії туберкульозу в регіонах України, що підтримуються USAID, а саме: у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Львівській, Одеській, Харківській та Херсонській областях. Тож місто Київ теж долучиться до впровадження цього проекту», –підсумував заступник голови КМДА.