На Чернігівщині не рекомендують вживати колодязну воду в районі р.Остер

На Чернігівщині Державна санітарно-епідеміологічна служба рекомендує жителям сіл, що розташовані поблизу притоки Десни – річки Остер, по можливості уникати вживання колодязної води.

Як повідомили УНІАН у Держсанепідслужбі Чернігівської області, рекомендації зроблено на підставі досліджень проб води.

Зокрема, дослідження проведено в районі Ніжина та поблизу с. Мрин Носівського району. За результатами досліджень якість води з р. Остер не відповідала вимогам за санітарно-хімічними та органолептичними показниками.

Мікробіологічні показники були в нормі.

На початку липня було проведено відбір води з р. Остер в контрольній точці моніторингу стану води поверхневих водойм - смт. Козелець, нижче автомобільного мосту в напрямку м. Остер. За результатами проведених санітарно-гігієнічних досліджень вода не відповідала вимогам по вмісту зважених речовин.

За результатами мікробіологічних досліджень вода не відповідала вимогам норм, проте патогенних (хвороботворних) мікроорганізмів, в тому числі бактерій роду сальмонел, не виявлено.

Крім того, було проведено відбір води р. Остер поблизу смт. Козелець. За результатами досліджень вода не відповідала вимогам норм за органолептичними та санітарно-хімічними показниками: щодо кольору, осаду, каламутності, кольоровості, вмісту зважених речовин, вмісту розчиненого кисню, заліза. Мікробіологічні дослідження тривають.

За результатами досліджень СЕС рекомендувала місцевим мешканцям обмежити вживання сирої колодязної води у населених пунктах, територія яких прилягає до річки; не використовувати воду з ріки для миття рук, фруктів, овочів, ягід чи посуду.

Також СЕС заборонила купатися у річці Остер.

Читайте такожПеревищення шкідливих речовин у питній воді в Києві не виявили Як повідомляв УНІАН, 1-3 липня в р. Остер поблизу с. Гламазди Берлозівської сільської ради Козелецького району спостерігалися випадки загибелі риби. У Держекоінспекції в Чернігівській області загибель риби пояснили природними процесами, що спричинені значними зливами з подальшим підвищенням температури, що викликало у річці процеси гниття та нестачу кисню.

За фактом загибелі риби у річці Остер відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 242 Кримінального кодексу України (порушення правил охорони вод).