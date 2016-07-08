В Одесу на оздоровлення прибули діти із зони АТО

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, санаторій «Ластівка» прийняв на оздоровлення групу дітей з Донецької області. Санаторій знаходиться в курортному районі Одеси на Дачі Ковалевського поблизу узбережжя Чорного моря, де для дітей організовані морські купання, сонячні та повітряні ванни.

«У Одесі за рахунок коштів міського бюджету забезпечується робота міського дитячого протитуберкульозного санаторію «Ластівка». Зараз в санаторії перебувають 23 дитини у віці від 8 до 14 років з Мар'їнського району Донецької області. Діти отримують посилене харчування, проходять огляд лікарів і за необхідності отримують медикаменти», - сказали в департаменті.

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Крім цього, в санаторії «Ластівка» застосовуються різні методи фізіотерапії, масаж, лікувальна фізкультура, дихальна гімнастика, кліматотерапія.

В цілому, в даний час в санаторії проходять оздоровлення 155 дітей у віці від 1,5 років до 14 років, які перебували в контакті з носіями туберкульозу або продовжують профілактичне лікування після стаціонарного етапу. Санаторій «Ластівка» є єдиним дитячим протитуберкульозним санаторієм в Україні, який повністю фінансується за рахунок коштів муніципального бюджету.