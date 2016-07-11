На Львівщині у пансіонаті отруїлися відпочивальники

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, 8 липня о 12:30 в інфекційне відділення Сколівської районної лікарні була госпіталізована група відпочиваючих з пансіонату “Славський”, що в смт Славське Сколівського району, в яких діагностовано гостру кишкову інфекцію.

В повідомленні зазначається, що відпочиваючі пансіонату, в якому перебуває загалом близько 160 осіб, з них близько 30 дітей, 7 липня їли на обід грибну юшку, на вечерю запечену у фользі рибу, після чого у тих, що захворіли, почали з’являтись симптоми гострої кишкової інфекції.

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Станом на 06.00 9 липня госпіталізовано 11 осіб, з них 8 дітей. Постраждалі - жителі Київської, Донецької, Миколаївської, Чернівецької та Харківської областей.

Стан пацієнтів – середньої тяжкості. Відповідними службами організовується проведення епідеміологічного розслідування та необхідних обстежень. Причина отруєння з'ясовується.

Крім того, 8 липня у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано трьох дітей із гострою кишковою інфекцією з бази відпочинку “Гранд Резорт”, що в селі Басівка Пустомитівського району Львівської області. Всього на даній базі відпочиває 80 дітей. Стан постраждалих – середньої тяжкості. Причина отруєння встановлюється.