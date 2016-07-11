У Львові зросла кількість госпіталізованих з отруєнням після хрестин

Як повідомили УНІАН у Львівському обласному центрі екстреної медицини та медицини катастроф, станом на ранок 9 липня в інфекційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні перебуває 21 особа, з них 2 дитини.

Всі вони були на святкуванні хрестин в кафе “Імперія”. Стан постраждалих – середньої тяжкості.

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Як повідомляв УНІАН, у Львові 6 липня із проявами гострої кишкової інфекції госпіталізували 12 людей, які 4 липня були на святкуванні хрестин новонародженої дитини у кафе “Імперія”. Станом 8 липня кількість госпіталізованих після святкування хрестин становила 17 осіб.

За фактом отруєння відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).