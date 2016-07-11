У Житомирській області в річці втопилася 2-річна дівчинка

14:38, 11 липня 2016
Новини регіонів
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Всього з початку року на водних об'єктах Житомирщини загинуло 17 осіб, з них троє дітей.

В селе Рудковка Житомирского района в реке утонула местная жительница 2014 г.р. / Фото: panoramio.com

У Житомирській області в річці втопилася 2-річна дівчинка.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в управлінні цивільного захисту населення Житомирської облдержадміністрації, 8 липня в селі Рудківка Житомирського району в річці втопилася місцева мешканка 2014 р.н.

За даним фактом правоохоронцями проводиться перевірка.

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