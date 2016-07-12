У Дніпрі ліквідували нарколабораторію з промислового виробництва метамфетаміну

Як повідомили УНІАН у прес-центрі управління, під час обшуку, проведеного спільно зі спецпідрозділом швидкого реагування 8 липня, поліцейські вилучили в колбах 4 л рідкого метамфетаміну, 5 кг червоного фосфору, 4 кг кристалічного йоду, різноманітне лабораторне обладнання, за допомогою якого виготовлявся наркотик.

«Потужності нарколабораторії вражають. За оперативною інформацією щотижня тут виготовлялося близько 1 кг готової продукції - приблизно на 1 млн грн за цінами «чорного» ринку», - йдеться в повідомленні.

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Загальна сума вилучених наркотиків і прекурсорів становить близько 400 тис. грн.

Попередньо встановлено, що канали постачання наркотиків з лабораторії були налагоджені до міст Дніпропетровщини, а також у Донецьку і Луганську області.

Крім цього у підпільних нарковиробників вилучено автомобілі в розібраному стані та автомобілі без документів.

Двоє зловмисників, причетних до діяльності нарколабораторії затримані. Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 та 311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

«Потужності нарколабораторії вражають. За оперативною інформацією щотижня тут виготовлялося близько 1 кг готової продукції - приблизно на 1 млн грн за цінами «чорного» ринку», - йдеться в повідомленні.

Загальна сума вилучених наркотиків і прекурсорів становить близько 400 тис. грн.

Попередньо встановлено, що канали постачання наркотиків з лабораторії були налагоджені до міст Дніпропетровщини, а також у Донецьку і Луганську області.

Крім цього у підпільних нарковиробників вилучено автомобілі в розібраному стані та автомобілі без документів.

Двоє зловмисників, причетних до діяльності нарколабораторії затримані. Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 та 311 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).