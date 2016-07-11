На ремонт акушерського відділення пологового будинку № 3 в Києві виділено 15 млн грн

З міського бюджету виділено 15 млн грн на капітальний ремонт акушерського відділення Київського міського пологового будинку № 3, який розташований на вул. В. Кучера, 7 у Святошинському районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник під час відвідування лікарняного закладу.

Читайте такожНа приміщенні пологового будинку №5 добудують ще один поверх - для приватного медзакладу«Минулого року, в листопаді, у цьому пологовому будинку ми змінили керівництво. В першу чергу новий головний лікар провів ретельний аналіз надання якісної медичної допомоги у пологовому будинку, матеріально-технічної бази та забезпечення. Під час перевірки було виявлено, що умови перебування вагітних, породіль та новонароджених дітей не відповідають вимогам діючих нормативних актів, у тому числі в частині надання сучасної перинатальної допомоги й дотримання протиепідемічних та санітарно-гігієнічних вимог перебування пацієнтів», - сказав Поворозник.

За його словами, із огляду на це було прийнято рішення про модернізацію акушерського відділення № 2 та приведення умов перебування пацієнтів у відповідність до вимог діючих нормативних актів.

В результаті реконструкції планують створити нові сучасні палати та пологові зали, оснастити їх відповідним обладнанням для забезпечення надання кваліфікованої медичної допомоги, впровадити нові методики діагностики та лікування з використанням інноваційних технологій.

Читайте такожУ Тернополі після капремонту відкрили корпус перинатального центру Так, після проведення робіт з капітального ремонту з переплануванням першого поверху акушерського відділення № 2 у пологовому будинку буде створено: сімейні пологові палати – 2; індивідуальні пологові палати – 4; індивідуальні пологові зали – 4; операційна зала – 1; палати сумісного перебування: 3 палати на 2 ліжка; палата інтенсивної терапії новонароджених на 3 ліжка; палата інтенсивної терапії для жінок на 3 ліжка.