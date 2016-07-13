Одещина: переселенцям із зони АТО пропонують переїхати з санаторіїв у соцжитло

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила керівник Департаменту охорони здоров'я та соціального захисту населення обладміністрації Тетяна Крива.

За її словами, в даний час для переселенців підібрано чотири варіанти соціального житла. Зокрема, це два геріатричних будинки-інтернати (в Одесі і в селі Мирнопілля Арцизського району), які є власністю обласної ради. До них запропоновано переїхати інвалідам і літнім людям, загалом можна розмістити 100 осіб.

У даних установах передбачено чотириразове харчування (з можливістю отримання дієти), цілодобове медичне спостереження. Вартість проживання - 75% пенсії, які автоматично (у разі укладення відповідної угоди) перераховуватимуться на банківський рахунок конкретної установи.

«Для інвалідів там забезпечені умови набагато кращі, ніж у «Куяльнику» і «Сенетатті», - наголосила Крива.

Третій варіант – об'єкт у селі Струмок Татарбунарського району, де можна розселити матерів з дітьми. Це будинок, в якому зараз є близько 20 вільних місць, розташований на закритій території, яка належить благодійному фонду. Як зазначила Крива, в зазначеному селі є амбулаторія, школа і дитсадок. Проживання безкоштовне. Чиновниця наголосила, що місце поселення розташоване за 30 км від Чорного моря і за 17 км від райцентру Татарбунари.

«Це новобудова, раніше в ній ніхто не мешкав. Забезпечений побутовою технікою і меблями, навіть посудом. У кімнатах – кондиціонери, працює їдальня... Для дітей є басейн і спортивний майданчик», — сказала вона.

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Четвертий варіант — 2-поверховий комплекс школи-інтернату на 120 осіб у селі Борщі, за 10 км від міста Котовськ. Вартість щомісячного проживання для дорослих - близько 500 грн з людини. Однак при належному наповнення комплексу ціна зменшуватиметься. Біля комплексу розташована залізнична станція. Є пральня, їдальня тощо

Крива додала, що у громадській приймальні ОДА розпочався прийом заявок на проживання від переселенців.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області в санаторії «Куяльник» і «Сенетаття» проживають більш як 400 переселенців із зони АТО. Зокрема, в «Куяльнику» - близько 290 інвалідів і членів їх сімей.

Переселенці в Одесі неодноразово виходили на акції протесту, вимагаючи надати їм житло.