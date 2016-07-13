У госпіталізованих з отруєнням після хрестин діагностували сальмонельоз

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Як зазначається в повідомленні, станом на ранок 13 липня на стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні залишаються 7 осіб, з них 1 дитина.

Всього було госпіталізовано 24 особи, з них 2 дітей, після святкування хрестин 4 липня у львівському кафе “Імперія”.

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Як повідомляв УНІАН, за фактом масового отруєння в кафе “Імперія” відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 КК України (порушення правил, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань).