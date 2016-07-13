До Донецька через лінію розмежування проїхали 19 вантажівок з гуманітарною допомогою

Через контрольні пункти в’їзду-виїзду «Новотроїцьке» та «Зайцеве» проїхали 19 вантажних автомобілів з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Христа та благодійного фонду «Людина в біді».

Як повідомляє Державна прикордонна служба України, вантажівки перевозили для жителів Донецька 215 тонн продуктів харчування та понад 28 тонн гігієнічних наборів.

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