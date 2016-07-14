Дніпровська міськрада виділила понад 7 млн грн на допомогу дітям та інвалідам

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно ухвалено 55 депутатами під час чергової ХІ сесії міської ради.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, кошти візьмуть з дивідендів, отриманих від розміщення вільних бюджетних ресурсів на депозитному рахунку.

«Мерія ухвалила рішення покласти на депозит у банку вільні кошти з казначейських рахунків після проведення тендерів з державними банківськими установами. Ми підписали договір з «Укргазбанком». Розмістили на рахунку значну суму – близько 1 млрд грн», – пояснив Філатов.

Списки родин, які потребують матеріальної підтримки, сформував департамент соціального захисту міської ради Дніпра.