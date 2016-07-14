Дніпровська міськрада виділила понад 7 млн грн на допомогу дітям та інвалідам
Дніпровська міська рада додатково виділила понад 7 млн грн з міського бюджету на допомогу будинкам сімейного типу, підтримку сімей, що виховують дітей під опікою та піклуванням, прийомних сімей, багатодітних родин, де є діти-інваліди та один з членів сім’ї інвалід І групи.
Дніпровський міськрададодатково виділила понад 7 млн грн, в тому числі, і сім'ям, де є діти-інваліди / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення одноголосно ухвалено 55 депутатами під час чергової ХІ сесії міської ради.
За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, кошти візьмуть з дивідендів, отриманих від розміщення вільних бюджетних ресурсів на депозитному рахунку.
«Мерія ухвалила рішення покласти на депозит у банку вільні кошти з казначейських рахунків після проведення тендерів з державними банківськими установами. Ми підписали договір з «Укргазбанком». Розмістили на рахунку значну суму – близько 1 млрд грн», – пояснив Філатов.
Списки родин, які потребують матеріальної підтримки, сформував департамент соціального захисту міської ради Дніпра.