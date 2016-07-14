У Бердичеві 2-річна дитина потрапила до реанімації через наїзд автомобіля
09:56, 14 липня 2016Новини регіонів
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У Бердичеві Житомирської області таксист травмував 2-річну дівчинку, дитина у реанімації.
Ф\Стан дитини - середньої тяжкості / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у Бердичівському відділі поліції, аварія сталася у дворі багатоповерхівки.
За попередніми даними, водій автомобілю Daewoo скоїв наїзд на 2-річну дівчинку.
Після отриманих травм дитина потрапила до реанімації міської лікарні. Лікарі характеризують її стан як середньої тяжкості, у дівчинки - черепно-мозкова травма та забої тіла.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.
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