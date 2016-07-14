У Бердичеві 2-річна дитина потрапила до реанімації через наїзд автомобіля

Ф\Стан дитини - середньої тяжкості / Фото: УНІАН

Як повідомили УНІАН у Бердичівському відділі поліції, аварія сталася у дворі багатоповерхівки.

За попередніми даними, водій автомобілю Daewoo скоїв наїзд на 2-річну дівчинку.

Після отриманих травм дитина потрапила до реанімації міської лікарні. Лікарі характеризують її стан як середньої тяжкості, у дівчинки - черепно-мозкова травма та забої тіла.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, ведеться розслідування.