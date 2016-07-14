Волинь: через кишкову інфекцію на базі відпочинку госпіталізовано 10 осіб, серед них іноземці

Як повідомили УНІАН у державні санітарно-епідеміологічній службі України, спалах гострої кишкової інфекції зафіксовано на базі відпочинку «Радість», що розташована в с. Озеро, Ківерцівського району. Серед захворілих дев’ять дорослих та одна дитина.

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Як йдеться у повідомленні, група із 20 осіб, серед яких громадяни Англії, Угорщини та України, орендувала місця на базі відпочинку «Радість» з 02 по 09 липня. Захворіло - 4 громадяни Англії, 1 – Угорщини, решта – українці. Станом на 13 липня, в задовільному стані виписані 5 громадян. Діагноз - «інфекційний гастроентероколіт», етіологічний фактор захворювання не встановленo.

«Для бактеріологічного дослідження відібрані лише продукти, які були наявні на 11 липня, - масло, яйце, помідори. Жодної іншої сировини та готових страв у таборі не виявлено. Для мікробіологічного дослідження також відібрані змиви на патогенну та умовно-патогенну флору, питна вода. Дослідження тривають», - зазначають у Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

Про факт групового захворювання повідомлено голів Волинської облдержадміністрації, Ківерцівської райдержадміністрації, місцеву прокуратуру, Держпродспоживслужбу Ківерцівського району.