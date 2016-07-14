Закарпаття: діти захворіли під час походу в гори, повечерявши продуктами з ринку

Про це сьогодні повідомив на своєму офіційному сайті голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

Як йдеться у повідомленні, 39 школярів підліткового віку в супроводі дорослих 13 липня приїхали поїздом із Дніпра в Івано-Франківськ, після чого здійснили піший перехід на територію Закарпаття й зупинилися на ночівлю в наметах між горами Переспіл та Стара неподалік села Білин Рахівського району.

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За даними Москаля, перед ночівлею діти вечеряли продуктами, купленими напередодні в Івано-Франківську на ринку.

Над ранок четверга сімом із них стало погано – виникла блювота, розлади шлунку. Вихователі терміново зв’язалися з працівниками Рахівського відділу державної служби з надзвичайних ситуацій і попросили допомоги.

Москаль додає, що поки рятувальники прибули на місце, погано стало вже 15 дітям віком від 11 до 13 років.

«Станом на 10:15 дітей транспортують у Рахівську районну лікарню. Інша група школярів, у якої немає проблем зі здоров’ям, своїм ходом у супроводі вихователів вирушила до с.Кваси», - уточнив голова Закарпатської ОДА.

Москаль також повідомляє, що лікарі Рахівської лікарні готові до прийому й надання всієї необхідної допомоги дітям, у яких, за попередніми даними, розлади здоров’я пов’язані зі вживанням неякісної їжі.

Ситуація знаходиться під контролем місцевої влади, рятувальників і медичних служб, додає голова ОДА.