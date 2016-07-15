На Одещині перекинувся пасажирський автобус: до лікарні доставлено 24 особи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок дорожньо-транспортної події 24 особи доставлені на обстеження до лікарні, з них 10 осіб у важкому та середньому стані госпіталізовані», - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося про госпіталізацію 14 потерпілих у ДТП.

Нагадаємо, 14 липня у Біляївському районі на 17 км автошляху Одеса-Рені сталося зіткнення двох легкових автомобілів Opel Combo, Chevrolet Aveo та рейсового автобусу «Еталон». У результаті ДТП рейсовий автобус з'їхав у кювет і перекинувся на бік. В автобусі було близько 40 людей.