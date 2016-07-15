На Закарпатті госпіталізовано вже 16 дітей, які занедужали під час турпоходу

У Закарпатській області до Рахівської районної лікарні вже госпіталізовано 16 дітей з Дніпра, які занедужали під час турпоходу в гори.

Про кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

Як йдеться у повідомленні, станом на 6:00 15 липня до Рахівської районної лікарні госпіталізовано та перебувають на стаціонарі інфекційного відділення 16 мешканців м. Дніпро.

Читайте такожНа Закарпатті з'ясовують обставини госпіталізації дітей з Дніпра«Увечері 14 липня туристична група вийшла до с. Кваси Рахівського району. Під час огляду медиками решти групи було виявлено схожі симптоми та госпіталізовано ще трьох осіб», - додали в УДСНС.

За даними рятувальників, стан госпіталізованих задовільний.

Обставини даного випадку з’ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму офіційному сайті повідомив, що в Рахівському районі під час туристичного сходження в гори захворіла група дітей, яка приїхала на відпочинок з Дніпра. За його даними, діти отруїлися, повечерявши продуктами, купленими напередодні на ринку. Всього в групі 39 школярів підліткового віку в супроводі дорослих.

В Управлінні ДСНС у Закарпатській області повідомили, що зі скаргами на нездужання до рятувальників звернулися 15 дітей, проте госпіталізували тільки 13.

Читайте такожЗакарпаття: діти захворіли під час походу в гори, повечерявши продуктами з ринкуПізніше у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Закарпатської області УНІАН повідомили, що правоохоронці встановлюють обставини госпіталізації до інфекційного відділення Рахівської районної лікарні 13 дітей з гуртка «Туризм» віком від 12 до 16 років, які відпочивали на Закарпатті в наметовому містечку.

«Встановлено, що діти поступили на лікування з діагнозом «тепловий удар», - уточнили у відділі комунікації.

Також, за даними поліції, Рахівська санепідемстанція провела перевірку і встановила, що діти занедужали не через проблеми з продовольством.