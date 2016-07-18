На Львівщині від отруєння грибами помер 42-річний чоловік

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, до Турківського відділення поліції 16 липня надійшло повідомлення про те, що в реанімаційному відділенні районної лікарні помер 42-річний житель села Нижня Яблунька, якого було доставлено у медичний заклад з діагнозом «отруєння грибами».

Всі обставини події з‘ясовуються.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, ще одного постраждалого – 47-річного жителя села Воля-Блажівська Самбірського району з діагнозом «отруєння грибами» у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Самбірської районної лікарні.