На Львівщині від отруєння грибами помер 42-річний чоловік
08:37, 18 липня 2016Новини регіонів
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У Львівській області від отруєння грибами помер 42-річний чоловік.
УУ реанімації помер 42-річний житель села Нижня Яблунька, якого було доставлено з діагнозом «отруєння грибами» / Фото: УНІАН
Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, до Турківського відділення поліції 16 липня надійшло повідомлення про те, що в реанімаційному відділенні районної лікарні помер 42-річний житель села Нижня Яблунька, якого було доставлено у медичний заклад з діагнозом «отруєння грибами».
Всі обставини події з‘ясовуються.
За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, ще одного постраждалого – 47-річного жителя села Воля-Блажівська Самбірського району з діагнозом «отруєння грибами» у стані середньої тяжкості госпіталізовано до Самбірської районної лікарні.
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