У Києві оголошено штормове попередження

У Києві на 18-19 липня оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За прогнозом Українського гідрометцентру, увечері 18 липня і протягом 19 липня в Києві очікуються складні погодні умови: грози, місцями град. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, ввечері 18 липня та вночі 19 липня очікуються сильні зливи.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на автошляхах столиці.