У Києві оголошено штормове попередження
16:51, 18 липня 2016Новини регіонів
685
В Києві очікуються складні погодні умови: грози, місцями град. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.
REUTERS
У Києві на 18-19 липня оголошено штормове попередження.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
За прогнозом Українського гідрометцентру, увечері 18 липня і протягом 19 липня в Києві очікуються складні погодні умови: грози, місцями град. Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, ввечері 18 липня та вночі 19 липня очікуються сильні зливи.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв бути обережними на автошляхах столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter