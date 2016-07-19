Ветеринари зафіксували спалах АЧС в Сумській області

Про це повідомила прес-служба Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів.

«15 липня 2016 року зареєстрована загибель 3 свиней із 56, які містилися в господарстві ФОП Бондаренко В. М.», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що діагноз АЧС було встановлено за результатами лабораторного дослідження тканин загиблих тварин. В господарстві було проведено вимушений забій безкровним методом свиней, які залишилися, для недопущення поширення захворювання.

На даний момент здійснюються заходи для локалізації збудника АЧС.

У прес-службі повідомили, що на 18 липня залишилося 5 неблагополучних щодо АЧС пунктів в Сумській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській та Чернівецькій областях.

Довідка УНІАН. За даними з відкритих джерел, крім зазначеного випадку, з початку 2016 року в Україні зареєстровано 14 спалахів АЧС, в тому числі в Полтавській і Одеській областях – по три, у Черкаській, Житомирській, Сумській, Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській, Чернівецькій та Чернігівській – по одному.

У 2015 році на території України було зафіксовано 40 випадків АЧС у дев'яти областях: Чернігівській – 13 спалахів, у Київській та Сумській – по 6, у Полтавській – 5, Миколаївській – 4, Рівненській та Одеській – по два, у Житомирській і Черкаській – по одному випадку. При цьому 5 з цих спалахів сталися в дикій природі.

Африканська чума свиней (хвороба Монтгомері) - контагіозне вірусне захворювання свійських і диких свиней. Для людини вірус АЧС небезпеки не несе. Захворювання передається при прямому контакті хворих тварин і здорових, через продукти зі свинини, кліщами і механічно (транспортними засобами, при переміщенні людей і тварин). Вакцини від захворювання немає. Майже все поголів'я хворих свиней гине. Вірус знищується лише шляхом нагрівання до високих температур.