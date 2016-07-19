На Тернопільщині внаслідок ураження струмом загинув 21-річний хлопець

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, надзвичайна подія сталася 18 липня пізно ввечері на території недіючої котельні в Гусятині.

Встановлено, що четверо юнаків вирішили перечекати в котельні сильний дощ. Один із них зачепив в приміщенні оголений дріт і його вдарило струмом. Хлопці викликали швидку, однак медики врятувати потерпілого не змогли.

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За інформацією правоохоронців, в недіючому приміщенні знаходиться 6-7 щитків, виявилося, що один із них був під напругою.

Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 ч. 1 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).