Літній відпочинок для дітей Донбасу: розширені умови та строки подання заявок

До 22 липня 2016 року продовжено прийом заявок на безкоштовний літній відпочинок для дітей з Донецької області, які проживають в «сірій зоні» і на непідконтрольній території України. Також збільшено вікові рамки – взяти участь у відпочинку на морі можуть діти від 8 до 14 років, повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

«На гарячу лінію надходить багато дзвінків від сімей із зони бойових дій з дітками віком від 12 років. У багатьох немає фінансової можливості забезпечити своїм дітям літній відпочинок. Штаб прийняв рішення збільшити віковий поріг учасників програми до 14 років, щоб максимальна кількість охочих змогли відпочити та оздоровитися. На сьогодні у Штаб надійшло вже понад 450 заявок», – розповіла Ірина Темерко, керівник напрямку «Адресна допомога» Гуманітарного штабу.

У програмі «Мирне літо – дітям Донбасу» можуть взяти участь діти у віці 8-14 років, які проживають на непідконтрольній території і в «сірій зоні» Донецької області. Пріоритет буде віддаватися тим дітям, які в минулому році не брали участь у програмі, а також дітям з багатодітних або неповних сімей.

У рамках програми будуть відкриті 2 зміни в таборі «Альбатрос» (сел. Стрілецьке, Херсонська область) з 1 по 14 серпня та з 15 по 28 серпня, під час яких зможуть відпочити 300 дітей. 1 зміна в таборі «Сонячний» в центрі курортної зони Святогорська, з 1 по 14 серпня, для 200 дітей.

Читайте такожШтаб Ахметова запускає програму відпочинку "Мирне літо – дітям Донбасу – 2016"Проїзд до місць відпочинку батьки оплачують самостійно. Перебування в оздоровчих таборах здійснюється повністю за рахунок Гуманітарного штабу.

Крім масштабної розважальної програми в таборах будуть працювати 2 команди психологів, які пройшли в минулому році навчання від Штабу Ахметова за курсом «Травма війни». Психологи будуть проводити заняття і консультації, спрямовані на стабілізацію та поліпшення психоемоційного стану дитини, зниження тривожності, розвиток навичок комунікації.

До 22 липня подати заявку на участь дитини можна на гарячу лінію Штабу Ріната Ахметова 0800 509 001 або електронну пошту helpdonbass@fdu.org.ua (обов'язково вказавши тему листа ЛЕТО2016).