До Одеси доставили 10 поранених бійців АТО

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону (Одеса), до цієї установи вчора доставили близько 15 військовослужбовців, які прибули літаком. Із них 10 – поранені, решта – терапевтичні хворі.

«У всіх десятьох в основному мінно-вибухові поранення, троє – в дуже тяжкому стані, їх відразу розмістили в реанімації. У них травматична ампутація кінцівок, ушкодження очей», - зазначив співрозмовник агентства.

В основному всі бійці отримали поранення в районі населених пунктів Авдіївка та Піски.

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Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по підрозділах сил АТО. В результаті загинули 7 українських військовослужбовців, ще 14 було поранено.

Начальник Генштабу Збройних сил України Віктор Муженко запевнив, що реакція на загибель українських військових у зоні АТО буде адекватною.