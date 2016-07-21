В Ізмаїлі знову стався масовий спалах харчового отруєння

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 липня до інфекційного відділення лікарні Ізмаїла з попереднім діагнозом «харчова токсична інфекція» було госпіталізовано 50 осіб (з них 13 дітей). Всі потерпілі, за попередніми даними, харчувались в фастфуді First Food та отруїлись шаурмою.

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Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього та легкого ступеня важкості. Фахівцями СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

В свою чергу міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко на своїй сторінці у Facebook написав: «Кафе працює, не маючи відповідного пакета документів, про що відповідні служби апарату виконкому неодноразово повідомляли і в санепідслужбу, і в прокуратуру».