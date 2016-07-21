В Ізмаїлі зростає кількість людей, які отруїлися шаурмою у фастфуді

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в ефірі одного з телеканалів повідомив мер міста Андрій Абрамченко.

«63 людини, вони куштували шаурму, це - основна версія. Підозрюється, що причиною надходження до медустанов усіх хворих є сальмонела. Зараз ведуться слідчі дії. Дані торгові точки закриті», - сказав Абрамченко.

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За його даними, серед постраждалих – понад 10 дітей і вагітна жінка.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, 20 липня до інфекційного відділення лікарні Ізмаїла з попереднім діагнозом «харчова токсична інфекція» госпіталізовано 50 осіб (з них 13 дітей). Всі постраждалі, за попередніми даними, їли шаурму в фастфуді First Food.