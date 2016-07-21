В Одеській області перевіряють заклади з продажу шаурми, пиріжки, хот-догів

В Одеській області поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння шаурмою в Ізмаїлі.

Як повідомили УНІАН в Ізмаїльському відділі поліції, 20 липня близько 17.05 до чергової частини Ізмаїльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в інфекційну лікарню міста Ізмаїла за лікарською допомогою з симптомами харчової токсикоінфекції та гострої кишкової інфекції звернулася 41 людина, з яких 9 дітей і 32 дорослих.

Читайте такожВ Ізмаїлі знову масовий спалах харчового отруєнняСтаном на 12.00 четверга, кількість постраждалих внаслідок отруєння шаурмою зросла до 70 осіб, з них 13 дітей.

«Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що всі госпіталізовані громадяни купили в одному із закладів міста шаурму», - сказали у відділі.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Читайте такожВ Ізмаїлі зростає кількість людей, які отруїлися шаурмою у фастфуді Проводиться перевірка закладів з продажу шаурми, пиріжків, хот-догів і соків фреш. Призначені необхідні експертизи. За їх результатами буде встановлена причина отруєння людей, яка викликала кишкову інфекцію.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в ефірі одного з телеканалів мер міста Ізмаїла Одеської області Андрій Абрамченко повідомив, що в лікарню за допомогою звернулося 63 людини. Всі постраждалі, за попередніми даними, харчувалися в фастфуді First Food і отруїлися шаурмою.