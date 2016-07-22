В Одесі спростили реєстрацію місця проживання новонароджених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, на поточному тижні департамент надання адмінпослуг Одеської міської ради та Одеський міський відділ державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) Головного територіального управління юстиції в області запровадили новий сервіс для одеситів.

Зокрема, тепер батьки новонароджених можуть реєструвати місце проживання дитини одночасно з реєстрацією самого новонародженого (при отриманні свідоцтва про народження).

Читайте такожВ Одесі почали видавати свідоцтва про народження дитини у пологовому будинкуЯк пояснила директор департаменту надання адміністративних послуг Євгенія Абрамова, батьки в будь-якому випадку реєструють дитину, отримують свідоцтво про народження, і в цей же візит в РАЦС вони можуть подати заяву на реєстрацію місця проживання дитини».

«Це зручно для батьків. Забрати довідку про реєстрацію вони можуть як в Центрі адмінпослуг, так і замовити її доставку поштою, вказавши адресу доставки в заяві», - підкреслила Абрамова.