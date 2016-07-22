У Донецькій області ветлікар вимагав гроші за оформлення свідоцтва на реалізацію м'яса

Органи прокуратури Донецької області продовжують викорінювати факти незаконного втручання у підприємницьку діяльність з боку правоохоронних та контролюючих органів. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Так, прокуратура Донецької області спільно з СБУ затримала завідувача однієї з ветеринарних клінік в Мар'їнському районі при отриманні неправомірної вигоди.

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21 липня викрили чиновника під час одержання чергової частини хабара у сумі 2200 грн, грошові кошти вилучено.

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Слідчі дії тривають.