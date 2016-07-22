У Миколаєві через високий рівень кишкової палички заборонене купання в Південному Бузі

У Миколаєві введено заборону на купання в річці Південний Буг через високий рівень кишкової палички у воді.

Як повідомили УНІАН 22 липня в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради, заборона введена міською адміністрацією через існування загрози для здоров'я відпочиваючих.

Згідно з повідомленням, в липні 2016 року ГУ "Миколаївський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України" були проведені лабораторні дослідження проб води, відібраних з пляжів міста, за мікробіологічними показниками.

Читайте такожВ Одесі знято заборону на купання на всіх пляжахВ результаті досліджень патогенних мікроорганізмів не виявлено, але показники індексу ЛКП (лактозопозитивних кишкових паличок) перевищували нормативні показники: для пляжу "Стрілка" — до 26 разів, для пляжу "Чайка" - до 4,8 разу, в районі зон відпочинку "Намив" - майже в 42 рази і "Яхт-клуб" - до 48 разів.

Заборона на купання в річці буде діяти до покращення рівня епідемічної безпеки, наголошується в інформації міськради.