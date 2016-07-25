У Рівному вбили лікаря східної медицини

Як повідомили кореспондента УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області, на даний час встановлено, що загиблий був лікарем східної медицини та здебільшого спеціалізувався на лікуванні алкозалежних. Офіс-квартира, де медик приймав пацієнтів, знаходиться на першому поверсі багатоповерхівки на центральній вулиці Рівного.

Ввечері 23 липня 43-річний житель обласного центру, який страждає через біль у спині, разом із дружиною прийшов до лікаря на процедури. О 21.30, лікар, зважаючи на пізній час, запропонував підвезти пацієнта додому. Подружжя вийшло на вулицю почекати лікаря, але коли той довго не з’являвся, пацієнт пішов шукати його до офісу, де і виявив мертвим.

Експерти на тілі загиблого виявили чотири колоті рани шиї.

За фактом умисного вбивства відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять слідчі та розшукові дії з метою встановлення особи зловмисника.