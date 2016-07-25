На Житомирщині жінка після укусу гадюки потрапила до лікарні
09:13, 25 липня 2016Новини регіонів
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На Житомирщині жінка після укусу гадюки потрапила до лікарні.
59-річну жінку гадюка вкусила під час збирання ягід у лісі / Фото: УНІАН
Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, випадок стався 23 липня поблизу міста Овруч.
59-річну жінку гадюка вкусила під час збирання ягід у лісі. Жінку госпіталізовано до Овруцької районної лікарні.
Загалом з початку року в Житомирській області це вже 11 випадок укусів людей плазунами.
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