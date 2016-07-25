На Житомирщині жінка після укусу гадюки потрапила до лікарні.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі ДСНС у Житомирській області, випадок стався 23 липня поблизу міста Овруч.

59-річну жінку гадюка вкусила під час збирання ягід у лісі. Жінку госпіталізовано до Овруцької районної лікарні.

Загалом з початку року в Житомирській області це вже 11 випадок укусів людей плазунами.