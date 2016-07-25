Львівщина: 8-річна дівчинка потрапила у реанімації чере зукус змії

11:54, 25 липня 2016
Новини регіонів
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На Львівщині 8-річна дитина через укус змії потрапила до лікарні.

Фото: УНИАН

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.

Інцидент стався напередодні. Малолітню жительку села Довжки Сколівського району під час прогулянки в лісі, поблизу села, в праву ногу вкусила змія.

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Наразі постраждала перебуває у реанімаційному відділенні Сколівської районної лікарні. Стан дитини – середньої важкості.

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