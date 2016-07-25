Львівщина: 8-річна дівчинка потрапила у реанімації чере зукус змії
11:54, 25 липня 2016Новини регіонів
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На Львівщині 8-річна дитина через укус змії потрапила до лікарні.
Стан дитини середньої тяжкості / Фото: УНІАН
Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту населення Львівської облдержадміністрації.
Інцидент стався напередодні. Малолітню жительку села Довжки Сколівського району під час прогулянки в лісі, поблизу села, в праву ногу вкусила змія.
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Наразі постраждала перебуває у реанімаційному відділенні Сколівської районної лікарні. Стан дитини – середньої важкості.
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