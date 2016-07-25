В Ізмаїлі кількість людей, які отруїлися шаурмою, збільшилася до 88

У місті Ізмаїл Одеської області кількість людей, які отруїлися шаурмою, збільшилася до 88.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держпродспоживслужби, станом на 25 липня, в лікарні перебувають 88 осіб, серед них 16 дітей.

Як повідомив мер Ізмаїла Андрій Абрамченко в ефірі однієї з радіостанцій, ситуацію в місті локалізовано.

Читайте такожВ Одеській області перевіряють заклади з продажу шаурми, пиріжки, хот-догів«До наших лікувальних установ звернулись із початку спалаху кишкової інфекції 88 осіб, із яких 16 - діти. Можна вважати, що ситуацію локалізовано й усі, хто вживав шаурму, а це понад 100 порцій, перебувають у лікарні... Сподіваємося, що в п'ятницю виписуватимуться перші хворі», - сказав Абрамченко.

Як повідомляв УНІАН, за повідомленням прес-служби Держпродспоживслужби, станом на 23 липня на лікуванні в інфекційній лікарні перебували 86 хворих.

У 43 підтверджено діагноз сальмонельоз (salmonella blegdam).

Читайте такожВ ізмаїльському кафе, де отруїлися 86 людей, не було елементарних гігієнічних умов У ході оперативно проведеного епідрозслідування, яке почалося 19 липня після отримання першого повідомлення про захворювання, встановлено, що причиною спалаху стало вживання шаурми, виготовленої в кафе First food, яке наразі вже закрито.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.