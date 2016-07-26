У Чернігівській області причиною отруєння дітей у дитсадку став ротавірус

У Чернігівській області причиною отруєння дітей у дитячому садку стала ротавірусна інфекція.

Про це УНІАН повідомили в управлінні Держсанепідслужби в області.

Згідно з повідомленням, у госпіталізованих дітей виявлено ротавірус, що підтверджено лабораторними дослідженнями. Хід їх захворювання - середньої тяжкості, всім призначено і надається необхідне лікування.

Працівники СЕС провели обстеження за місцем відвідування дошкільного закладу та проживання хворих, відібрані проби для проведення лабораторних досліджень, встановлено щоденний моніторинг за станом здоров'я всіх, хто контактував з хворими дітьми. Крім того, проведена дезінфекція в дитячому садку і в місцях проживання дітей.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня в інфекційне відділення Ніжинської центральної міської лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" було госпіталізовано 6 дітей, вихованців ніжинського ДНЗ №7.

Читайте такожУ Краматорську малюки отруїлися у дитсадку "Білизною"Довідка УНІАН. Ротавірусна інфекція - гостре вірусне захворювання, що характеризується розладами травної системи, слабкістю, підвищенням температури тіла. У той же час у більшості хворих з'являється нежить, почервоніння в горлі, біль при ковтанні. Багаторічні спостереження виявили, що найбільші спалахи захворювання виникають під час або після епідемії грипу, через що ротавірусне захворювання отримало неофіційну назву «кишковий грип». Джерелом ротавірусів є хвора людина - передача вірусу відбувається під час прямого контакту, через предмети, їжу, воду.