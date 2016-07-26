У донецьких лікарнях через брак медикаментів померли 9 окупантів

У лікарнях в тимчасово окупованому Донецьку через брак медикаментів та неналежнуї медичну допомогу померли 9 російських окупантів.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє в Facebook.

"Зважаючи на втрати мотивації подальшої участі в бойових діях на тимчасово окупованих територіях сходу України та незадовільне забезпечення, в тому числі медичне, різко збільшується кількість військовослужбовців з'єднань та частин 1-го армійського корпусу (Донецьк) збройних сил РФ, які намагаються уникнути направлення на передову", - йдеться в повідомленні.

"З 22 по 25 липня в двох міських клінічних лікарнях Донецька померло від нестачі медикаментів та неналежної медичної допомоги дев'ять і значно погіршився стан ще сорока восьми військовослужбовців 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка), 3 окремої мотострілкової бригади (Горлівка) і окремого розвідувального батальйону 1 армійського корпусу збройних сил РФ, які отримали тяжкі поранення на Слов'янському та Донецькому напрямках. Сказане викликало відкрите невдоволення особового складу на передовій і поодинокі спроби самостійно залишити передові позиції", - стверджується в повідомленні.

Також зазначається, що 25 липня командуванням 1-го армійського корпусу (Донецьк) ЗС РФ прийнято рішення про відкликання з відпусток військовослужбовців усіх категорій з прибуттям їх у свої підрозділи до 30 липня.

Читайте такожЖитель Донецька намагався перевезти через лінію дотику медвироби "Таке рішення командування корпусу негативно вплинуло на морально-психологічний стан особового складу 3 (Горлівка) і 5 (Макіївка) окремих мотострілкових бригад, яке, побоюючись розгортання активних бойових дій, намагається уникнути направлення на передові позиції, у тому числі шляхом фіктивного оформлення лікарняних листів або направлення повідомлень про тимчасову неможливість повернення з території Росії, з огляду на сімейні обставини, сезонні проблеми з проїзними документами тощо", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними розвідки, за минулу добу на Донбасі знищено 11 окупантів.