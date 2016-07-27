У військовій частині в Миколаєві їжею отруїлися 8 військових

Позаштатний радник президента України Юрій Бірюков заявив, що у військовій частині в Миколаєві отруїлися восьмеро бійців.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, виклавши фото хробаків і тарганів у їжі солдатів.

«Восьмеро бійців однієї військової частини звернулися до медпункту зі скаргами на отруєння. Реакція місцевого командування була блискавичною - з бійцями проведено «виховну» бесіду, вони почуваються прекрасно», - заявив він.

За даними Бірюкова, наступного ранку бійці відмовилися здавати аналізи на бактеріальний посів, без яких це все лише чутки і плітки.

«Ми про цю проблему дізналися випадково, від військовослужбовця з медпункту. З яким також була проведена «бесіда», - додав Бірюков.

Радник президента також виклав фото хробаків і тарганів у їжі солдатів.

«Спеціально не пишу назви фірм, спеціально не пишу назви частини. Робота ведеться. Нам важливо не просто десь когось «шпокнути». І вже нам взагалі байдуже до всіх цих млосних натяків про «потоки». В їдальнях двох військових частин міста Миколаєва з самісінького ранку ведеться хаотично-панічна робота з наведення порядку на складах і в приміщеннях їдалень. Забавно. Є надія на те, що бодай тиждень бійці харчуватимуться нормально. Хоча, зважаючи на сьогоднішній «улов» фотографій...», - додав Бірюков.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня в Міноборони заявили про намір розірвати контракт на суму 400 млн грн з фірмою «Візит», яка забезпечує харчуванням військовослужбовців навчального центру «Десна», за незадовільну якість продуктів.

Читайте такожВ Ізмаїлі кількість людей, які отруїлися шаурмою, збільшилася до 88У червні цього року близько 200 військовослужбовців навчального центру отруїлися продуктами харчування, які постачала згадана компанія.

Тоді Бірюков висловив думку, що Міністерству оборони буде непросто припинити співпрацю з несумлінними компаніями, які постачають харчування для військових, оскільки ціна питання - 4 млрд грн, які вони щорічно освоюють.

24 липня міністр оборони України генерал армії Степан Полторак в одній з військових частин Одеської області виявив неякісні продукти й неналежні умови їх зберігання.