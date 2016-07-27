У Києві в повітрі накопичилися і утримуються шкідливі домішки

Станом на сьогодні, 27 липня, в Києві спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«За даними постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії рівень забруднення діоксидом азоту за минулу добу досяг 4-5 середньодобових ГДК (гранично-допустима концентрація) та формальдегідом 3-4 ГДК. Це райони Бессарабської і Московської площ, вулиць Довженка, Попудренка, Каунаської; проспектів Перемоги, Оболонського; бульвару Лесі Українки», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПояснили походження серпанку над КиєвомВ ДСНС також відзначають, що несприятливі метеорологічні умови (спекотний характер погоди, сильний вітер у приземному шарі), за прогнозом Гідрометцентру, будуть залишатися в Києві до 31 липня.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в останні дні спостерігається біла імла. Це викликано метеорологічними умовами – високим температурним режимом, відсутністю тривалих опадів та вітру.