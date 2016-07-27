В Одеській області зафіксовано випадок захворювання на АЧС

У Савранському районі Одеської області в приватному господарстві зафіксовано випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС).

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держпродспоживслужби в області, загибель свиней зареєстровано 25 липня у приватному підсобному господарстві громадянина в райцентрі Саврань.

За інформацією управління, при дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (Київ) 26 липня встановлено діагноз - африканська чума свиней.

За попередніми даними, у господарствах населення смт Саврань утримується близько 2 тис. свиней. Наразі в осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

Читайте такожНа Чернігівщині в зоні спалаху АЧС введено карантин З метою координації дій з локалізації і ліквідації спалаху проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Савранській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план ліквідації АЧС, визначені межі епізоотичного вогнища, зону захисту та нагляду.

Як повідомляв УНІАН, з початку 2016 року в Одеській області було зареєстровано 3 випадки захворювання на АЧС у Роздільнянському та Овідіопольському районах.